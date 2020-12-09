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Рабочий погиб на стройке в СКО

Начато досудебное расследование.

Фото : ДП СКО9 декабря 2020, 19:18

Трагедия произошла 9 декабря в Петропавловске на строительном объекте на пересечении улиц Жабаева - Измаилова, Горького – Челюскина, сообщает zakon.kz.

44-летний рабочий сорвался вниз. Из-за полученных повреждений скончался до приезда скорой.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 156 ч.3 УК РК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), - говорится в сообщении пресс-службы ДП СКО.

В настоящее время по уголовному делу назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.


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