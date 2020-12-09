СМИ: Турция отказалась закупать российскую вакцину от COVID-19

В России опровергают информацию и утверждают, что переговоры продолжаются.

В турецких СМИ появилась информация, что страна приняла решение отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает zakon.kz.

Его слова приводит газета Haber Türk.

Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов, — сказал Коджа.

Как пишет "РИА Новости", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне информации об отказе Турции от вакцины заявил, что результаты тестов препарата свидетельствуют о его надежности.



ТАСС со ссылкой на источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), участвовавшем в разработке "Спутника V", сообщает, что переговоры по поставкам в Турцию отечественной вакцины продолжаются, а слова главы турецкого Минздрава в газете являются "примером фейк-ньюс".

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