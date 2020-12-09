Папа меня не обижал - дочь обвиненного в педофилии просит освободить его

Инцидент произошел в прошлом году в Байконуре. Отец и его 6-летняя дочь сидели на остановке. Ребенок положил голову папе на колени. Теперь мужчина 15 лет проведет в колонии максимальной безопасности.

Больше года в тюрьме находится житель Кызылорды, осужденный за изнасилование родной дочери. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Но ребенок и родные мужчины утверждают: он невиновен, сообщает zakon.kz.

Якобы главным аргументом в суде была версия очевидца, которая, как уверяют родственники, ошиблась, передает Первый канал "Евразия".

Инцидент произошел в прошлом году в Байконуре. Отец и его 6-летняя дочь сидели на остановке. Ребенок положил голову папе на колени. Но пассажирка подъехавшего автобуса решила: перед ней педофил. Сначала дали 20 лет, в апелляционной инстанции снизили срок до 15 лет.

Уже 1 год и 4 месяца как он закрыт, как я страдаю. Я бы не пожалела его, будь он по-настоящему виновен, даже куска хлеба не отнесла бы. Педофилов нельзя жалеть. Но ведь никаких доказательств его виновности нет, ничего нет! Заключение экспертизы – чистое, разве можно так делать только из-за крика проходившей женщины? – спрашивает мать осужденного.

Адвокат осужденного заявил о многочисленных нарушениях в ходе следствия.

Нет заключения экспертизы, подтверждающей хоть какое-либо аморальное действие. Были взяты мазки из полости рта, отпечатки пальцев. Ни один анализ, ни одна экспертиза не подтверждают предъявленное обвинение. Значит, такого преступления не было, - утверждает адвокат Токтар Мырзамбетов.

Дело неоднозначное. Начало судебного процесса было настолько эмоциональным, что некоторые родные почти поверили, но после результатов экспертизы все сомнения ушли. Один из свидетелей утверждает: взрослый с ребенком на остановке всего лишь ждали автобус.

Когда я посмотрела на остановку, увидела отца с дочерью. Потом подошел первый автобус. Из него вышла женщина и стала кричать: "Что ты делаешь с девочкой? Что вытворяешь? Здесь насилуют ребенка. Но я-то своими глазами все видела – ребенок просто лежал головой к остановке, - рассказывает свидетель Мадина Сейделова.

В Кызылординском областном суде дали лишь короткое сообщение.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении гражданина Б., который обвинялся в совершении насильственных действий сексуального характера. Он признан виновным, - говорится в сообщении.

15 лет мужчина проведет в колонии максимальной безопасности. Для его дочери даже один год разлуки – уже целая вечность.

Папа мне ничего не сделал. Очень скучаю по нему и жду. Отпустите его, я его люблю, - говорит дочь осужденного.

Родные осужденного просят судебные органы разобраться в непростом деле. После апелляции у них остался только один шанс.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!