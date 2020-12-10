Прогноз погоды по территории Казахстана на 10 декабря

Местами по республике ожидаются туман, метель, усиление ветра. На севере РК местами – гололед.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 декабря, сообщает zakon.kz.

С прохождением фронтальных разделов на севере, востоке и в центре страны пройдет снег. На остальную территорию Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, центр которого находится в районе Москвы, в связи с чем ожидается погода без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, метель, усиление ветра. На севере РК местами – гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами – гололед.

В Павлодарской местами ожидаются туман, днем низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью местами ожидаются туман, низовая метель.

В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

На севере Мангистауской области сохраняется сильный мороз до 21 градуса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!