За сутки в Казахстане выявлены 777 заразившихся COVID-19

Всего в стране подтверждено 139 159 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 777 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 139 159 случаев, из них:

в ВКО - 17428 (+99),

в городе Нур-Султан - 16762 (+121),

в городе Алматы - 16741 (+74),

в Атырауской области - 11933 (+28),

в Карагандинской области - 11358 (+30),

в ЗКО - 8407 (+29),

в Павлодарской области - 7408 (+98),

в СКО - 7231 (+72),

в Костанайской области - 6102 (+73),

в Алматинской области - 6017 (+38),

в Акмолинской области - 5928 (+66),

в городе Шымкент - 5410 (+4),

в Жамбылской области - 4596 (+24),

в Актюбинской области - 3544 (+5),

в Туркестанской области - 3522 (+5),

в Мангистауской области - 3468 (+9),

в Кызылординской области - 3304 (+2).

В Казахстане 924 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 98,

в городе Алматы - 94,

в городе Шымкент - 2,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 14,

в Атырауской области - 48,

в ВКО - 149,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 30,

в Карагандинской области - 7,

в Костанайской области - 267,

в Кызылординской области - 1,

в Павлодарской области - 88,

в СКО - 46,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 123 215 человек от COVID-19.

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