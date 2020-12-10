За сутки в Казахстане выявлены 777 заразившихся COVID-19
Всего в стране подтверждено 139 159 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 777 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 139 159 случаев, из них:
в ВКО - 17428 (+99),
в городе Нур-Султан - 16762 (+121),
в городе Алматы - 16741 (+74),
в Атырауской области - 11933 (+28),
в Карагандинской области - 11358 (+30),
в ЗКО - 8407 (+29),
в Павлодарской области - 7408 (+98),
в СКО - 7231 (+72),
в Костанайской области - 6102 (+73),
в Алматинской области - 6017 (+38),
в Акмолинской области - 5928 (+66),
в городе Шымкент - 5410 (+4),
в Жамбылской области - 4596 (+24),
в Актюбинской области - 3544 (+5),
в Туркестанской области - 3522 (+5),
в Мангистауской области - 3468 (+9),
в Кызылординской области - 3304 (+2).
В Казахстане 924 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 98,
в городе Алматы - 94,
в городе Шымкент - 2,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 14,
в Атырауской области - 48,
в ВКО - 149,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 30,
в Карагандинской области - 7,
в Костанайской области - 267,
в Кызылординской области - 1,
в Павлодарской области - 88,
в СКО - 46,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 123 215 человек от COVID-19.
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