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Названы самые популярные сериалы 2020 года

Самым популярным сериалом 2020 года стали "Пацаны", которые в сентябре побили все рекорды по просмотрам.

Фото : newsday10 декабря 2020, 08:24

Крупнейшая база данных о кинематографе IMDb назвала самые популярные сериалы 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Самым популярным сериалом 2020 года стали "Пацаны", которые в сентябре побили все рекорды по просмотрам.

Топ-10 лучших сериалов был опубликован на сайте IMDb.

Второе место рейтинга занял испанский "Бумажный дом", который продержался в десятке самых популярных сериалов IMDb шесть недель. На третьем месте оказался немецкий сериал "Тьма", финальный сезон которого поразил зрителей запутанным сюжетом. Четвертое и пятое место заняли "Озарк" и "Мандалорец".

В топ-10 также вошли "Ход королевы", "Академия Амбрелла", "Мир Дикого Запада", "Ведьмак" и "Корона".


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