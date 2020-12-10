Лихорадка, озноб, слабость: названы побочные симптомы после прививки российской вакциной
4,7% пациентов, получающих прививку, пожаловались на боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины.
Россия предоставила информацию о симптомах, которые могут появиться после вакцинации "Спутник V", сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.
В России началась массовая вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", Великобритания начнет вакцинацию уже во вторник.
Какие симптомы проявляются после прививки вакциной "Спутник V"?
В Москве после вакцинации выдают памятку с описанием возможных побочных симптомов. Как сообщает российский телеканал, в памятке перечислено:
1. Лихорадка;
2. Озноб;
3. Слабость;
4. Тошнота;
5. Боль в теле и мышцах;
6. 1,5% пациентов ощущают заложенность носа, насморк или першение в горле;
7. 4,7% пациентов, получающих прививку, пожаловались на боль, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины. Здесь никакое лечение не требуется, но можно принять антигистаминные препараты, чтобы уменьшить отек и дискомфорт.
8. Менее 1% пожаловались на учащенное сердцебиение или высокое кровяное давление.
9. Главный врач московской городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, что в первые сутки после вакцинации человек может почувствовать слабость, сильную сонливость и повышение температуры до 37 градусов.
Как долго сохраняются симптомы после введения российской вакцины?
Доктор Шиндряева отметила, что человеческий организм обычно по-разному реагирует на любое лекарство, в том числе и на этот биологический препарат, который формирует иммунитет.
Все перечисленные симптомы могут проявиться после вакцинации, но это нормальная реакция, которая уйдет в течение суток.
Свое самочувствие всегда необходимо оценивать, тем более это у нас вакцина против коронавирусной инфекции. Как и после других вакцинаций, предупреждаем о том, что может быть период кратковременного ощущения слабости, повышения сонливости и может быть температура до 37 в первые сутки после введения препарата, — заявила Шиндряева.
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