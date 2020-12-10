Годовая инфляция в Казахстане составила 7,3%

В ноябре экономическая динамика находится на более высокой позиции, чем была в октябре.

На заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов представил итоги социально-экономического развития с начала 2020 года, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил Даленов, по итогам ноября этого года экономическая динамика находится на более высокой позиции, чем была в октябре. По его словам, отмечается положительный тренд.

В отчетном периоде в экономике Казахстана наблюдаются следующие тренды. Отмечается высокий рост в строительной индустрии и динамичный рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Улучшается деловая активность в секторе услуг, а также восстанавливается спрос на товары длительного пользования, - указал министр.

Тем временем рост реального сектора ускорился до 2,0%.

Динамика роста производства услуг улучшилась до минус 5,9%. В результате, темп роста ВВП составил минус 2,8%. Годовая инфляция составила 7,3%, - проинфомировал глава ведомства.

Даленов добавил, что базовыми факторами улучшения динамики остаются инвестиции в недобывающие сектора, кредитование экономики, рост реального сектора и оживление сферы услуг, а также реализуемые меры по поддержке экономики.

Инвестиции без учета горнодобывающей промышленности выросли на 17,3%. Значительный объем инвестиций привлечено в жилищное строительство, транспорт, обрабатывающую промышленность, в том числе продукты питания, сельское хозяйство, - уточнил он.

Касательно кредитования экономики, то этот показатель увеличился по сравнению с началом года на 4,2%. Так, по данным МНЭ, наибольший рост кредитов наблюдается в связи (на 21,2%), строительстве (на 6,9%), сельском хозяйстве (на 5,3%) и промышленности (на 4,2%). Кредитование субъектов малого предпринимательства увеличилось на 8,9%, что выше роста потребительских кредитов (+1,4%) и кредитования экономики в целом.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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