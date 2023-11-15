Годовая инфляция в Казахстане замедлилась

Заместитель председателя Национального банка Данияр Вагапов на заседании правительства РК 15 ноября объявил о замедлении годовой инфляции в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция, по словам Данияра Вагапова, замедлилась до 10,8%. Несмотря на замедление, показатели роста цен остаются двузначными, а яйца, мясо, лекарства, одежда и аренда жилья продолжают дорожать.

"Месячная инфляция сложилась выше уровня прошлого месяца, а также выше таргета, и составила 0,7%. Требуется дальнейшее проведение антиинфляционной политики. Продовольственная инфляция замедлилась до 10,4% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция ускорилась до 0,5% с 0,3% в предыдущем месяце. В структуре продовольственных товаров в октябре выросли цены на яйца, хлебобулочные изделия и крупы, сахар и сладости, свежие фрукты, мясо. Снизились цены на сыр, свежие овощи и подсолнечное масло. Непродовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,1% в октябре. В месячном выражении рост составил 0,8%". Данияр Вагапов

В октябре также выросли цены на следующие непродовольственные товары:

аудиовизуальное оборудование;

твердое топливо;

медикаменты и медицинское оборудование;

одежду и обувь.

Представитель Нацбанка отметил, что снизились цены на бытовые приборы, а также на моющие и чистящие средства.

Среди платных услуг для населения выросла стоимость аренды жилья, парикмахерских услуг и личного обслуживания, услуг общественного питания, жилищно-коммунальных услуг.

7 ноября заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты накануне Нового года.