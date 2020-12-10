Как Казахстан будет возвращать взятые в долг 500 млн евро для борьбы с СOVID-19

Займы будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2021 года.

Сегодня в сенате депутаты рассмотрели проекты законов "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития" и "О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций", сообщает zakon.kz.

В соответствии с Указами Президента РК №385 и 386 от 13 августа 2020 года подписаны cоглашения о займах между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития на сумму 908 млн 596 тыс. евро, и Азиатским Банком Инфраструктурных Инвестиций на сумму 661 млн 800 тыс. евро.

Займы будут направлены на финансирование дефицита бюджета 2021 года. Средства займов позволят поддержать меры Правительства Республики Казахстан по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и восстановлению экономики. Заем АБР по отношению к срокам погашения поделен на две части. Часть займа АБР в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 10 лет, включая 3-х летний льготный период. Остальная часть займа АБР в размере 454 млн 298 тыс. евро предоставляется со сроком 5 лет, включая 3-х летний льготный период. Ставка вознаграждения – Еврибор+0,50%, - сказал министр финансов Жамаубаев Ерулан.

Как сообщил министр финансов, единовременная комиссия составит – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа.

Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться министерством финансов за счет средств бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашениях, - сказал он.

Указанные средства займов имеют важное значение в условиях установленного дефицита бюджета.





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