Причину укрепления тенге назвали в Нацбанке

На 1,2% укрепился тенге с начала ноября.

На заседании правительства председатель Национального банка РК Ерболат Досаев проинформировал о ситуации на валютном рынке в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Благоприятная внешняя конъюнктура наряду с возросшим внутренним предложением за счет продаж экспортерами иностранной валюты для осуществления налоговых выплат в ноябре текущего года способствовали укреплению обменного курса на 1,8% с 432,66 до 425,07 тенге за доллар США, - сказал Досаев.

Он добавил, что сообщения об успешных испытаниях сразу нескольких вакцин и начало формальной передачи президентской власти в США увеличили спрос на рисковые активы.

При этом цена на нефть в ноябре выросла на 27% с 37,5 долларов до 47,6 долларов за баррель.

В декабре нефтяные котировки уверенно повышаются после решения ОПЕК+ наращивать добычу более постепенными темпами, с начала декабря этого года brent выросла на 2,7% до 48,86 долларов США за баррель на 9 декабря текущего года, - указал глава Нацбанка.

По его словам, снижение индекса доллара США положительно сказалось на динамике валют развивающихся стран. Так, бразильский реал за месяц укрепился на 6,6%, турецкая лира - на 6,2%, южно-африканский ранд и мексиканское песо - на 4,7%, российский рубль – на 3,7%.

Дополнительным фактором сбалансированности валютного рынка в ноябре текущего года оставались конвертация активов Нацфонда в рамках гарантированного трансферта и обязательная продажа части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора. Обменный курс по итогам торгов на бирже 9 декабря текущего года составил 419,92 тенге за доллар США, укрепившись с начала месяца еще на 1,2%, - подчеркнул Досаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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