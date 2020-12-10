На 7,2 трлн тенге набрали кредитов казахстанцы

Выросло количество потребительских и ипотечных займов у населения.

На 7,5% до 7,2 трлн тенге с начала года выросли кредиты у населения. Об этом на заседании правительства сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент zakon.kz.

Кредиты населения, включая субъектов индивидуального предпринимательства, с начала текущего года увеличились на 7,5% до 7,2 трлн тенге. В их структуре потребительские займы выросли на 1,4% до 4,3 трлн тенге, ипотечные займы – на 22,6% до 2,2 трлн тенге за счет реализации государственных программ, - сказал Досаев.

При этом он рассказал, что кредиты экономике с начала года увеличились на 4,2% или на 576,5 млрд тенге, до 14,4 трлн тенге на конец октября этого года в результате роста долгосрочных кредитов на 5,2% или 613,4 млрд тенге до 12,4 трлн тенге.

Краткосрочные кредиты уменьшились на 1,8% или 37 млрд тенге до 2 трлн тенге. Кредитный портфель бизнеса с начала года увеличился на 1,1% до 7,3 трлн тенге. Ставка по тенговым кредитам юридических лиц составила 11,8% в октябре текущего года, в том числе по краткосрочным кредитам – 11,6%, по долгосрочным кредитам – 12,3%, - перечислил глава Нацбанка.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!