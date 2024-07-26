Триллионы тенге: на какую сумму казахстанцы оформили кредиты по итогам полугодия

Насколько выросли объемы выдачи в потребительском кредитовании, и на какой сегмент приходится наибольшая доля кредитов, в материале Zakon.kz.

За шесть месяцев 2024 года казахстанцы взяли кредиты на общую сумму в 7,6 трлн тенге. При этом, основная доля приходится на потребкредиты без залога – 67%, на ипотеку 11%, и автокредитование – 10%, говорится в обзоре Первого Кредитного Бюро (ПКБ) по кредитному рынку Казахстана.

"По сравнению с первым полугодием прошлого года совокупная сумма выдач возросла на 23%, причем из ключевой тройки продуктов самую заметную динамику показывает выдача беззалоговых потребкредитов". ПКБ

Сообщается, что число кредитов, оформленных в первом полугодии составило 24,9 млн единиц. Это на 14% больше, чем годом ранее. Количество уникальных заемщиков в первом полугодии также выросло по сравнению с прошлым годом – 5,8 млн человек, против 5,5 млн в 2023.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Разбивка по кредитам

В потребительском кредитовании сумма выдач за полугодие составила почти 5,1 трлн тенге, или на 28% больше, чем в 2023 году. Число кредитов выросло на 21% почти до 18 млн единиц, а количество уникальных заемщиков составило 5,4 млн против 5 млн годом ранее, поясняют в Бюро.

"В среднем один человек за полугодие взял беззалоговые потребкредиты на сумму в 937 тыс. тенге. Однако, как и в случае с портфелем, заемщики в этой категории очень заметно отличаются друг от друга. Так, 10% из них с самыми небольшими суммами кредитов в среднем за полугодие брали по 35 тыс. тенге, а 10% с самыми большими – в среднем по 4,6 млн тенге. Причем максимальная сумма выдачи на одного заемщика составила 22,6 млрд тенге за полугодие". ПКБ

Что касается ипотеки, то здесь за полгода было оформлено кредитов на сумму в 871 млрд тенге. Увеличение по сравнению с 2023 годом на 14%. Число кредитов выросло на 16% год к году до 56,4 тыс. единиц. При этом, количество уникальных ипотечных заемщиков за полугодие составило 55,2 тыс. человек, против 46,8 тыс. годом ранее. В Бюро уточнили, что один человек в среднем оформил в первом полугодии ипотеку на сумму в 15,8 млн тенге.

"Здесь выдачи распределены между заемщиками более равномерно, чем мы видели это на примере потребкредитов без залога. Средняя сумма для 10% лиц с самыми большими оформленными ипотеками отличается от такого же показателя для 10% лиц с самыми скромными объемами всего в 11 раз, тогда как в случае с потребительскими беззалоговыми займами цифры отличаются в 135 раз". ПКБ

По автокредитованию сумма выданных в январе-июне 2024 года займов достигла 763,7 млрд тенге. Аналитики указывают, что число уникальных заемщиков в полугодии возросло с 87,3 тыс. в 2023 году до примерно 93,7 тыс. в этом году.

Средняя сумма выдачи на одного человека составила около 8,1 млн тг. В Бюро подчеркивают, что здесь также отличается структура заемщиков. Если средняя сумма для 10% лиц с самыми скромными выдачами составляет 1,2 млн тенге, то для 10% лиц с самыми существенными – 18,5 млн тенге. А максимальная сумма выдачи на заемщика составила, к слову, около 280 млн тенге.

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