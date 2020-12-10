Дебютант Формулы-1 из России попал в сексуальный скандал

История наделала много шума.

Российский гонщик Никита Мазепин в 2021 году должен дебютировать в соревнованиях «Формулы-1» в составе команды «Хаас». Однако, теперь это событие может не состояться, передает zakon.kz.



Всему виной поведение Никиты во внесоревновательное время. И ладно, если бы гонщик отдыхал по-тихому. Проблема в том, что свои развлечения Никита выложил в сториз своего Instagram. В частности, там появилось видео, на котором Никита трогает девушку-модель за грудь, а она в ответ показывает средний палец.



Публикация вскоре была удалена, но успела наделать шума. Болельщики создали петицию с просьбой запретить Никите выступать в гонках Формулы-1 из-за его поведения. Сама команда не осталась в стороне.



Мы не оправдываем поведение Никиты Мазепина в видео, которое появилось у него в соцсетях. Нам не нравится и сам факт публикации такого видео. Мы расследуем этот вопрос внутри команды, поэтому никаких дальнейших комментариев пока не будет, - сообщили в команде «Хаас».

Почуяв неладное, Никита поспешил извиниться. Но куда интереснее, что за гонщика вступилась та самая девушка, которую он трогал за грудь. Ее зовут Андреа Диваль, она модель и давняя приятельница Мазепина.

Мы с Никитой давно дружим. На этом видео не было ничего серьезного. Мы очень доверяем друг другу. Это был всего лишь глупый способ пошутить друг с другом. Я выложила это видео в его сторис в качестве шутки для тех, кто в теме. И теперь искренне сожалею. Даю вам слово, что Никита является действительно хорошим человеком. И он никогда не сделает ничего такого, чтобы причинить мне боль или унизить меня», – написала девушка.

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