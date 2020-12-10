Вторая волна COVID-19 и новогодние праздники могут спровоцировать рост цен

Министр предложил акиматам взять на контроль необоснованный рост цен на продукты, по которым наблюдается наибольшее превышение пороговых значений и обеспечить контроль их соблюдения.

Фото : azattyq-ruhy.kz

Вторая волна коронавируса и новогодние праздники могут спровоцировать рост цен, заявил на заседании правительства министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz. Учитывая риски второй волны пандемии коронавируса и традиционного предновогоднего роста цен, предлагаю принять следующие меры по сдерживанию цен. Во-первых, акиматам пересмотреть объемы продовольствия в стабфондах и расширить финансирование по "оборотной схеме", — сказал Султанов. Кроме того, глава ведомства предложил министерству сельского хозяйства было предложено контролировать резервы пшеницы на базе Продкорпорации для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Акиматам обеспечить реализацию возложенных функций контроля необоснованного роста цен, в части установления предельно допустимых розничных цен на отдельные продукты, по которым наблюдается наибольшее превышение пороговых значений и обеспечить контроль их соблюдения, — добавил министр. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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