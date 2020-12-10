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Сотрудники департамента по ЧС организовали незаконный игорный бизнес

Начато досудебное расследование.

Фото : кадр из видео10 декабря 2020, 10:17

СЭР КФМ ведется расследования в отношении должностных лиц Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по факту организации незаконного игорного бизнеса, сообщает zakon.kz.

Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК 6 ноября в отношении должностных лиц Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области и других начато досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан (городов Алматы, Кокшетау, Нур-Султан, Павлодар и Караганды), - сообщили в ведомстве.

Информация о ходе досудебного расследования в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования) не подлежат разглашению.


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