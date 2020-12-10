Полицейские находят крупные суммы денег в аэропортах

За короткое время сумма возвращенных пассажирам денег составила более 6 млн тенге.

Транспортные полицейские находят и возвращают владельцам потерянные деньги, передает zakon.kz.

Например, 7 декабря в Алматы пассажир после прохождения досмотра перед посадкой на борт самолета маршрутом Алматы - Нур-Султан обнаружил пропажу денег - 740 000 тенге и 1 600 долларов, которые лежали во внутреннем кармане куртки.

Прилетев в столицу, он обратился с заявлением в Линейный отдел полиции в аэропорту. Сотрудники транспортной полиции передали информацию коллегам из Алматы.

В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции в аэропорту Алматы в тот же день удалось разыскать утерянные денежные средства в пункте предполетного досмотра. Деньги были возвращены законному владельцу. В свою очередь, житель столицы поблагодарил полицейских, вернувших ему потерянные деньги. Руководством ДП на транспорте отличившиеся сотрудники будут награждены, - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

За последнее время это не первый такой случай. 27 ноября, например, транспортные полицейскими нашли 1 800 долларов и 50 000 рублей, которые гражданин России потерял в аэропорту Нур-Султана. А 2 декабря семье Жулановых были возвращены потерянные документы и деньги на сумму более 5 млн тенге.

За короткое время сумма возвращенных пассажирам денег составила более 6 млн тенге.

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