Базовые отрасли экономики Казахстана демонстрируют положительную динамику роста

Объемы строительства увеличились на 12,1%.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнение республиканского бюджета за январь-ноябрь 2020 года, сообщает zakon.kz.

Как отмечает сайт главы правительства, по итогам одиннадцати месяцев т. г. в базовых отраслях экономики отмечается положительная динамика роста. В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в производстве продуктов питания – на 3,6%, фармацевтике – на 39,5%, производстве готовых металлических изделий – на 19,6%, машиностроении – на 16,4%, в том числе автомобилестроении – на 52,6%, а также бумажной продукции – на 14,6% и легкой промышленности – на 15,5%.

Объемы строительства увеличились на 12,1%, ввод жилья – на 9,3% или порядка 12,1 млн м². В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 5,3%. Золотовалютные резервы РК и активы Национального фонда на 1 ноября т. г. составили $89,9 млрд. Положительная динамика сохраняется по таким важным направлениям горнорудного сектора, как добыча железной руды (+0,6%) и прочих полезных ископаемых (+2,1%). При этом в условиях необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ снизилась добыча нефти (- 5,5%). Наблюдается активизация сектора услуг. В ноябре, по сравнению с октябрем, зафиксирован рост деловой активности в сферах торговли (+17,1%), проживания и питания (+10,5%), связи (+4,5%).

Стабилизация эпидемиологической ситуации в стране, а также дальнейшее ее сохранение будет значительно способствовать росту экономики, — сказал Мамин.

Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области, города Шымкент и Нур-Султан обеспечили рост социально-экономического развития по 5 из 7 основных показателей. Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и Алматы.

Глава Правительства обратил внимание на повышенные темпы роста цен на социально-значимые продовольственные товары в Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской областях. Наименьший рост цен зафиксирован в Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях и городе Нур-Султан.

Акимам регионов принять меры по обеспечению стабилизации цен на социально-значимые товары и тарифов. Инструменты для данной работы имеются. Вопросы цен должны быть на постоянном контроле, — сказал Мамин.

Глава Правительства подчеркнул необходимость 100%-ного исполнения плана по обеспечению доходной части бюджета, а также полного и эффективного освоения бюджетных средств до конца финансового года.

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