У госслужащего и полицейского выявили двойное гражданство в Казахстане

С начала года установлен 431 факт двойного гражданства у казахстанцев.

На пленарном заседании Сената Парламента при обсуждении поправок по вопросу реализации положений Послания главы государства речь зашла об эффективности принимаемых мер по выявлению двойного гражданства у казахстанцев, в том числе среди государственных служащих, передает корреспондент zakon.kz.

За 11 месяцев этого года мы 431 факт установили двойного гражданства, в том числе по двум - это в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях в отношении госслужащих, - сказал заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, отвечая на соответствующий вопрос сенаторов.

Он рассказал, что сегодня работа в этом направлении проводится в рамках конвенций между правоохранительными органами стран СНГ – Минской и Кишиневской.

У нас единственное, честно говоря, пока нет положительного ответа с Российской Федерацией. Со всеми другими странами СНГ у нас достаточно плотные взаимоотношения. Мы проверяем такую информацию. В частности, в случае по Павлодарской области - это был выявлен сотрудник органов внутренних дел. Но работа ведется как гласным способом, так и в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Взаимопонимание с нашими коллегами есть, но в принципе во всем мире работа так и поставлена - на официальных запросах и на основании оперативной работы. Она и далее будет продолжаться. Самое сложное – это у нас пока переговорный процесс с Российской Федерацией, - признал он.

Также меры по выявлению двойного гражданства среди госслужащих прокомментировала глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова.

Это было поручение главы государства, оно вытекает из Послания, теперь уполномоченным органов по выявлению двойного гражданства является МВД, но сейчас мы уже начали работу касательно госслужащих. Конечно, будет вовлечено Агентство по делам госслужбы. Но вообще МВД сотрудничает с МИДом, касательно двойного гражданства без МИДа никак. Уполномоченными органами являются таким образом Агентство по делам госслужбы по госслужащим, МИД, МВД и КНБ. Эту работу мы уже начали, но окончательно механизм будет нами полностью разработан после того, как этот закон будет принят и подписан главой государства, - отметила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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