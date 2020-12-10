В Казахстане сильно подорожали антисептики и жаропонижающие средства

Антисептики подскочили в цене сразу на 33% за год.

В Казахстане лекарства и фармацевтические препараты дорожают, сообщает zakon.kz.

По данным исследования energyprom.kz, производство основных фармацевтических продуктов выросло на 40%

За январь–октябрь 2020 года в стране было произведено основных фармацевтических продуктов на 109,6 млрд тг — на 44,7% больше, чем годом ранее, в денежном выражении и на 39,7% — в реальном.

Большая часть (81,2%) всего производства было сконцентрировано в трех регионах:

Шымкенте (40,8 млрд тг, сразу на 52,1% больше в деньгах, чем в прошлом году),

Алматинской области (25,1 млрд тг, минус 0,3% за год)

Алматы (23,1 млрд тг, плюс 43,5%).

Непосредственно лекарств казахстанские фармацевтические компании произвели на 100,1 млрд тг — на 51,5% больше, чем годом ранее, - говорится в сообщении.

Прочих фармацевтических средств произвели на 6,5 млрд тг — плюс 43,9% в деньгах и 11,8% — в физическом объеме.

Стоит отметить, что в страну завезли 23,1 тыс. тонн медикаментов на сумму 868,4 млн долл. Рост в натуральном выражении составил 18,1%, в денежном — сразу 36,3%.

Из стран СНГ Казахстан импортировал 11,4 тыс. тонн медикаментов на сумму 117,3 млн долл. Основными экспортерами в РК из стран СНГ стали Россия, Беларусь и Узбекистан. Из остальных стран мира Казахстан импортировал 11,6 тыс. тонн медикаментов на сумму 751,1 млн долл. Среди этих стран основными экспортерами стали Китай, Индия и Германия.

Согласно исследованию, в ноябре 2020 года фармацевтические препараты подорожали на 9,7% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Среди препаратов значительнее всего выросли в цене антисептические средства (сразу на 33,2%), жаропонижающие (на 16,3%), почечные (на 11,5%), антибиотики (на 10%). Антигистаминные, противоаллергические средства, напротив, упали в цене, но незначительно — лишь на 0,4% за год.

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