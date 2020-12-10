Год быстрых решений по глобальным вопросам. Фонд Булата Утемуратова подвел итоги

Уходящий год был непростым временем, когда надо было принимать быстрые решения по глобальным вопросам.

Фонд Булата Утемуратова подвел итоги, сообщает zakon.kz.

Объявить 2020 год Годом волонтера в Казахстане было очень своевременным и точным решением Президента Касым-Жомарта Токаева. У всех благотворительных организаций и волонтерских групп в уходящем году было неожиданно много работы, - поделился мнением Алмаз Шарман, председатель Совета попечителей Фонда Булата Утемуратова, подводя итоги на онлайн-пресс-конференции.

По его словам, частная благотворительная организация, учрежденная известным бизнесменом и меценатом, направила 5,2 млрд тенге на социальные проекты, часть из которых не была запланирована. Среди таких - помощь государству и обществу в борьбе с пандемией коронавируса и строительство домов для лишившихся жилья из-за наводнения, которое случилось в начале мая в Туркестанской области после прорыва дамбы в соседнем Узбекистане.

На проекты, целью которых было ограничить распространение коронавируса, Фонд направил 1,9 млрд тенге, но их вклад в борьбу с вирусом бесценен, - отметил г-н Шарман, профессор медицины.

В частности, Фонд Булата Утемуратова в разгар пандемии купил и привез в Казахстан 94 тыс. экспресс-тестов на антитела к COVID19. По 47 тыс. наборов тестов были переданы управлениям общественного здоровья городов Нур-Султан и Алматы. Экспресс-тесты использовались для скрининга среди социально уязвимых граждан (инвалидов, пенсионеров, малоимущих), а также групп риска (врачей, полицейских, работников акиматов, коммунальных служб).

Два модульных лабораторных комплекса, предназначенных для проведения ПЦР-анализов на коронавирус, которые Фонд купил и установил в Нур-Султане и Алматы, сослужили хорошую службу. На пике инфекции в июне и июле они работали на полную мощность, проводя до 1 тыс. тестов в сутки, а алматинская лаборатория Фонда в этот период была единственной, которая работала и проводила анализы. За полгода лабораторные комплексы, переданные в полное распоряжение городских управлений общественного здоровья, помогли существенно увеличить скорость и охват скринингов и провели 131 тыс. тестов. Анализы проводятся бесплатно.

В начале мая учредитель Фонда принял решение возобновить проект "Баламекен". Он был инициирован в прошлом году с целью построить дома для 200 нуждавшихся семей в Кызылорде и Арысе, жилье было передано получателям безвозмездно. В этом году триггером стало техногенное наводнение в Мактааральском районе Туркестанской области, в результате которого сотни семей в регионе лишились крова. На средства Фонда – около 2,5 млрд. тенге - в районном центре Мырзакенте в рекордные было построено 150 трехкомнатных домов площадью 100 кв м каждый, с участками в 6 соток. Ключи от новых домов были вручены счастливым новоселам уже 19 октября.

Из запланированных проектов Фонда стоит, пожалуй, особо отметить реконструкцию алматинского ботанического сада, ставшую отличным подарком для горожан. Фонд обновил флору сада (высажено почти 175 тыс. экземпляров новых растений), восстановил систему полива и дополнил ее новыми источниками воды (водозабором и двумя артезианскими скважинами), а также системами капельного орошения и автополива, возвел три новых входных павильона, полностью обновил Северный партер, а на месте пустыря созда совершенно новый Южный партер. Установил новые скамейки, фонари освещения, камеры видеонаблюдения, обновил дорожные покрытия, - все работы обошлись Фонду в 15 млн. долларов США. Посетители высоко оценили результаты проекта, и сад стал любимым местом досуга алматинцев. Так, за прошедшие полгода со дня открытия сада после реконструкции его посетило около 400 тыс. человек, что больше, чем за предыдущие 10 лет.

Команда Фонда продолжила помогать жертвам природных стихий. В рамках проекта "Карта помощи" Фонд Булата Утемуратова выделил 84,5 млн. тенге на помощь пострадавшим от весенних паводков в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. 1500 человек, чьи дома получили серьезные повреждения, получили по 50 тыс. тенге на восстановление жилья, хозяйства и имущества. Проект реализуется совместно с Красным Полумесяцем Казахстана и ForteBank.

Фонд Булата Утемуратова расширяет сеть аутизм-центров "Асыл Мирас". До конца года откроется девятый центр в г. Павлодар в дополнение к существующим в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Уральске, Шымкенте, Петропавловске. На следующий год запланировано открытие центра в г. Тараз. К настоящему моменту диагностику в центрах прошли 7,5 тыс. детей, поступили в программы свыше 5,5 тыс. детей, 4,3 тыс. их окончили. Аутизм Центры "Асыл Мирас" работают на безвозмездной основе.

У каждого ребенка, который занимается в наших центрах, заметно улучшаются навыки. Аутизм центры поистине ноу-хау нашего Фонда, мы создали уникальную сеть и тиражируем свои знания и опыт по всей стране, - прокомментировал Алмаз Шарман.

Совместно с Фондом им. Батырхана Шукенова была выделена стипендия 10 студентам и ученикам отделений духовых инструментов специализированных школ и вузов. Была выпущена памятная почтовая марка с портретом Батырхана. Тираж издания составил 10 тыс. экземпляров. В ближайшие дни увидит свет книга о Батыре​.

Уходящий год был непростым временем, когда надо было принимать быстрые решения по глобальным вопросам. Тем не менее, мы смогли многое сделать, вся наша команда активно работала в карантин и в течение объявленного ЧП в стране, - комментирует Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова, - Мы помогали государству и обществу преодолевать сложности, ставшие следствием распространения коронавируса, наводнений. Открывшийся после реконструкции ботанический сад стал отдушиной для алматинцев в условиях ограничений. Наши Аутизм Центры "Асыл Мирас" продолжали работать с детьми в режиме онлайн. Надеемся, что в следующем году мы все вернемся к прежней жизни и сделаем еще больше благих дел.

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