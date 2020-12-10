"Хотя бы при деньгах". Казахстанский вахтовик не может вернуться домой из России

Сухопутные границы между Россией и Казахстаном пока остаются закрытыми, за некоторыми исключениями.

Продолжающаяся пандемия коронавируса продолжает бить по всем сферам жизнедеятельности не только в Казахстане, но и за рубежом. Одной из "больных" точек стала сфера занятости - некоторые люди лишились заработка и сменили сферу деятельности. Другие перешли на дистанционный формат работы и пытались воспитать в себе рабочий настрой дома. После первых послаблений промышленные предприятия возобновили свою деятельность с учетом соблюдения санитарных требований. Сотрудники смогли вернуться на свои места и получили возможность зарабатывать деньги на содержание семьи.

Бывают и такие случаи, когда работы - непочатый край, но вернуться домой не получается в силу обстоятельств.

Рядовой казахстанский вахтовик рассказал zakon.kz о том, как пандемия повлияла на его профессиональную деятельность.

Филипп Сасанов - житель Семея. Работает вахтовым методом в одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Месторождение находится между Рубцовском и Барнаулом (Алтайский край, Краснощековский район). Молодой специалист заехал на вахту еще 15 марта и по сей день находится там.

По его словам, при первом заезде, когда еще никто не знал антиковидных процедур, пограничники только записали фамилию и имя.

В тот момент на коронавирус не проверяли, даже температуру не мерили. Что происходит на границах на сегодняшний день, не могу сказать, потому что не пересекал ее. Коллеги рассказывают, что теперь забирают все данные, подробностей не знаю, - рассказал Филипп.

Сейчас обстановка на карьере не отличается от привычной "доковидной". Единственное отличие - заезжающая смена сдает тест на COVID. По утрам у сотрудников замеряют температуру. На объекте действует масочный режим, а сотрудники стараются соблюдать и другие меры предосторожности. Все они питают надежду на скорое завершение пандемии и возврату к обычной жизни.

К слову, сам герой материала переболел COVID-19. ПЦР-тест показал положительный результат.

Заразился, скорее всего, в Барнауле, когда ездил туда отдохнуть. Меня посадили на карантин, предприятие выделило квартиру, и я переждал там до того момента, пока не пришел отрицательный тест. После карантина меня снова допустили к работе. Я бы не сказал, что пандемия сыграла какую-то роковую роль в моей сфере деятельности. Если говорить точнее, она практически вообще никак не отразилась. Но это я говорю конкретно про себя. Единственное, моя вахта затянулась почти на год. Что касается непосредственно работы, такие крупные компании не закроются, если будут соблюдаться все санитарные нормы. А они соблюдаются, - рассказал он.

Филипп не может может вернуться домой, так как рискует остаться без заработка.

И я не один такой. В России есть много работников, резидентов Казахстана, которые не могут уехать обратно только из-за того, что не смогут вернуться. Это большая проблема. Есть работники которые наоборот остались в Казахстане и не могут заехать на вахту, - поделился собеседник.

Специалист отметил, что относительно других ему повезло. Ведь у него осталась работа в то время, как некоторые казахстанцы и вовсе остались без нее.

Знаю много коллег, друзей и знакомых, которые лишились заработка. С одной стороны хорошо, что я остался. Но без личной жизни, вдалеке от семьи... Скоро будет год, - рассказал Филипп.

К слову, в конце весны - начале лета Казахстан вывозил соотечественников из-за рубежа на специально выделенных авиарейсах. Собеседник сетевого издания признался, что рассматривал этот вариант. Однако все упирается в возможность зарабатывать.

Да, я рассматривал этот вариант, но пока терпимо, на людей не кидаюсь. Поэтому жду, пока границы откроют, во всяком случае верю в это. Можно было бы прилететь самостоятельно, но это будет дорого - нужно долететь до Москвы, оттуда до Нур-Султана, а затем домой, - признался он.

Филипп признался, что скучает по Казахстану, по своим родителям и сестренке. Каждый день они переписываются и созваниваются по видео, это уже стало традицией.

Это единственный способ связи. Конечно, они зовут обратно, но понимаешь, что если уедешь, то можешь остаться без работы. Многим здесь приходится подстраиваться под текущие реалии, нужно перетерпеть и все наладится, - заключил он.

К слову, расстояние от Семея до Барнаула составляет 451 километр - около шести часов езды на автомобиле. Однако сухопутные границы между Россией и Казахстаном пока остаются закрытыми.

В сентябре посольство России в Казахстане опубликовало информацию о том, для кого открыт проезд - для обладателей действующего вида на жительство в России, родителей, детей и супругов россиян, казахстанцев, направляющихся на лечение, при наличии у них на руках приглашения из российской клиники, а также участников Госпрограммы переселения соотечественников - они должны иметь с собой соответствующее свидетельство.

Есть и другие исключения, которые касаются довольно узкого круга специалистов и официальных лиц из числа граждан РК.

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