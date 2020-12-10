Кому из казахстанцев запретят владеть счетами за рубежом

Запрет на владение установят для госслужащих, депутатов Парламента и судей.

На пленарном заседании Сената Парламента РК приняты поправки по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции, согласно которым для госслужащих, депутатов Парламента и судьей вводится ограничение на владение счетами, вкладами, а также хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках, передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ, сенатор Андрей Лукин сообщил, что законопроект разработан депутатами Парламента.

В УК РК внесены поправки, ужесточающие наказание сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей, посредников во взяточничестве, совершении коррупционных преступлений. Предложены поправки, исключающие возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. В закон «О противодействии коррупции» вводятся новые коррупционные ограничения для госслужащих, депутатов Парламента и судей. Приняты нормы, направленные на усиление состязательности, открытости уголовного судопроизводства, - перечислил он.

Также предоставляется возможность ведения уголовного судопроизводства в электронном формате, с учетом мнения участников процесса, упрощается процедура согласования с прокурором процессуальных решений, в том числе в электронном формате. Допускается вызов и допрос лиц, показания которых были депонированы в ходе следствия.

В тоже время депутат Нуржан Нурсипатов поинтересовался, подпадают ли под ограничение владения зарубежными счетами близкие госслужащих, депутатов Парламента и судей.

Данное коррупционное ограничение в виде недопустимости должностными лицами владения счетами, вкладами, а также хранение наличных денег и ценностях в иностранных банках. Распространяются ли указанные требования на супругов должностных лиц и их несовершеннолетних детей? Если «нет», не пострадает ли от этого эффективность принимаемого закона? Распространяется ли указанная норма на субъекты квазигоссектора, если «нет», то почему такая избирательность? К сведению коллег, в соседней России аналогичный запрет введен в 2013 году и распространяется, как на госкорпорации и компании, так и на супругов должностных лиц и их несовершеннолетних детей, - указал он.

В ответ на это Лукин объяснил, что введение нового антикоррупционного ограничения по владению счетами в иностранных банках законопроектом предусмотрено лишь только для госслужащих, депутатов Парламента и судей.

Кроме того, я бы хотел акцентировать внимание на то, что круг лиц, по которым будет распространяться новые ограничение по счетам, он прямо оговорен в поручении главы государства, которое он озвучил в послании от 1 сентября. Я полагаю, что это очень правильно, и на данном этапе принято решение для введения ограничений таких только для части субъектов коррупции. Вводимый новый институт в законодательстве нашей страны он новый, поэтому его применение необходимо использовать, получить соответствующий опыт и дальше уже решать вопрос о расширении его применения. Такой подход и поэтапное введение в действие законопроекта уже есть в действующем законодательстве, поэтому каких-либо коллизий, ущемления оно естественно иметь не будет, - считает парламентарий.

Он также пояснил по поводу субъектов квазигоссектора.

Что касается квазигоссектора, к примеру в статье 13 закона «О противодействии коррупции» прямо указано, что установленный данной статьей запрет для госслужащих и других лиц уполномоченных на выполнение госфункций на самостоятельное занятие и управление предпринимательской деятельности не распространяется на лиц, осуществляющих деятельность в квазигосударственном секторе. И соответственно ни о какой избирательности здесь уже речи не ведется. И кроме того, полагаем, что при внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, не должно быть копирования законодательства других стран, то что вы отметили Опыт РФ. Казахстан идет собственным путем. Мы применяем и изучаем зарубежный опыт и создаем собственную модель, с учетом особенностей нацзаконодательства, - заключил сенатор.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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