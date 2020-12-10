В Казахстане запретят УДО для коррупционеров 

В Уголовный кодекс внесены поправки по ужесточению наказания сотрудников правоохранительных органов и судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве за совершение коррупционных преступлений.

Депутатами Сената приняты поправки, исключающие возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, сообщает zakon.kz.

В Уголовный кодекс внесены поправки по ужесточению наказания сотрудников правоохранительных органов и судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве за совершение коррупционных преступлений. В Закон "О противодействии коррупции" вводятся новые антикоррупционные ограничения для государственных служащих, депутатов Парламента и судей. Кроме того, приняты нормы, направленные на усиление состязательности и открытости уголовного судопроизводства.

Предоставляется возможность ведения уголовного судопроизводства в электронном формате с учетом мнения участников процесса, упрощается процедура согласования с прокурором процессуальных решений, в том числе в электронном формате. Для обеспечения полноты исследования доказательств в суде допускается вызов и допрос лиц, показания которых были депонированы в ходе следствия, - сказал сенатор Андрей Лукин.

Проектом закона вносятся точечные поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, устраняющие коллизии в действующих нормах по освобождению лица от уголовной ответственности в связи с выполнением всех условий процессуального соглашения.

По словам депутата, расширяются основания для обжалования и пересмотра постановлений следственного судьи. Дополняются основания для отвода судьи, если ранее он принимал участие в рассмотрении дела в отношении других соучастников уголовного правонарушения. Адвокату для подготовки к защите прав подсудимого по новому обвинительному акту, предоставляется "разумный срок", который является оптимальным для качественного выполнения функции защиты.

Также внесены и другие поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов в законодательных актах.

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