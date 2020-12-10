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В правительстве прокомментировали информацию о локдауне и блокпостах

В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря.

Фото : hsto.org10 декабря 2020, 14:20

Распространяемую в Сети информацию о том, что регионы страны с 14 декабря закроют на карантин, прокомментировали в правительстве, передает zakon.kz.

Казахстанцы в мессенджерах пересылают фотографию документа, якобы адресованного от премьер-министра РК акимам областей. В документе говорится, что с 14 декабря введут карантин и установят блокпосты.

Информацию сайту stopfake.kz опровергли в пресс-службе премьер-министра РК.

Данное сообщение не соответствует действительности, фотография документа является фейком. В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря. Призываем казахстанцев доверять только информации из официальных источников, — сказано в заявлении пресс-службы.


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