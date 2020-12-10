В каком порядке будут расположены политпартии в избирательном бюллетене

В Центризбиркоме РК прошла жеребьевка.

На заседании ЦИК РК провели жеребьевку и установили, в каком порядке казахстанские политпартии будут расположены в избирательном бюллетене, передает zakon.kz.

В одинаковые по размеру и цвету конверты были вложены листы с порядковыми номерами, равными количеству зарегистрированных партий. В одном конверте находился только один лист с номером. Номер, находящийся в конверте является номером, под которым политическая партия будет включена в избирательный бюллетень.

Конверты были запечатаны, перемешаны и разложены на столе, который находился в поле зрения всех присутствующих на заседании. Представители каждой политической партии по очереди брали со стола любой конверт, вскрывали, доставали лист с номером и оглашали его.

По итогам жеребьевки при проведении голосования на выборах в Мажилис Парламента по партийным спискам 10 января 2021 года наименования политических партий в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке:

1. Общественное объединение "Народная партия Казахстана".

2. Общественное объединение "Партия "Nur Otan".

3. Общественное объединение "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".

4. Общественное объединение "Демократическая Партия Казахстана "Ак жол".

5. Общественное объединение "Политическая партия "ADAL"

Как сообщила секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина, форма избирательного бюллетеня была утверждена постановлением Центризбиркома РК от 23 августа 2018 года.

Она отметила, что текст избирательного бюллетеня для голосования за политические партии по очередным выборам депутатов Мажилиса Парламента утверждается согласно результатам жеребьевки. Разработаны степени защищенности при изготовлении избирательных бюллетеней.

Избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, равном числу избирателей в избирательном округе с резервом 1 процент от общего числа избирателей в избирательном округе.

Таким образом, количество избирательных бюллетеней, подлежащих изготовлению и доставке на избирательные участки, составило 12 038 433 штук.

Согласно выборному законодательству, избирательные бюллетени доставляются участковым избирательным комиссиям не ранее, чем за три дня и не позднее, чем за один день до выборов с резервом в 1 процент от общего числа избирателей на избирательном участке.

Помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдается под охрану органам внутренних дел.

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