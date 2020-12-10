Из-за ограничений со стороны Китая отечественные экспортеры несут убытки

Сейчас на казахстанско-китайской границе наблюдается скопление подвижного состава.

Крупные казахстанские экспортеры приняли участие в ZOOM-конференции "Текущая ситуация и перспективы перевозок отечественной сельскохозяйственной продукции в КНР", организованной НПП РК "Атамекен".

В данный момент на казахстанско-китайской границе наблюдается скопление подвижного состава из-за ограничения приема вследствие введения жесткого санитарного контроля со стороны КНР. Груз простаивает длительное время, грузоотправители несут убытки.

При этом, казахстанская пограничная станция готова обеспечить передачу вагонов до 18 пар поездов в сутки. Более того, казахстанские железнодорожники принимают поезда из КНР без задержек, в установленные сроки и объемах.

Мы готовы к диалогу в режиме онлайн. Вопросы организации перевозок между пограничными железнодорожными переходами с представителями китайской администрации будут обсуждаться каждый вторник. У нас есть технические возможности для более эффективной коммуникации с китайскими коллегами, к процессу переговоров мы приглашаем присоединиться заинтересованные госорганы, - отметил заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов.

Он предложил для решения системных вопросов создать оперативную группу с участием заинтересованных госорганов, отечественных экспортёров и других причастных структур.

Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган считает, что системные вопросы можно решить лишь совместными усилиями: "Мы бы хотели работать по принципу "одного окна", допустим только с АО "НК "ҚТЖ". Многоструктурность мешает работе".

Экспортеры отмечают, что в такой сложной ситуации госорганы не должны оставаться в стороне, свои усилия должны объединить АО "НК "ҚТЖ", Атамекен и заинтересованные министерства.

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