Акмолинская пшеница пользуется спросом в 26 странах мира

Наибольший объем пшеницы отправлен в Узбекистан, Таджикистан, КНР, Иран, Россию, Италию и Туркменистан.

Сельхозтоваропроизводители региона с января по ноябрь 2020 года отгрузили 2 млн. 338,7 тысяч тонн зерна с хлебоприемных предприятий на внутренние и внешние рынки, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, в текущем году импортерами акмолинского зерна стали 26 стран мира, включая африканский Тунис. Всего за границу отгружено 1 млн. 763 тысяч тонн.

Наибольший объем пшеницы отправлен в Узбекистан, Таджикистан, КНР, Иран, Российскую Федерацию, Италию и Туркменистан. Также возросли объемы доставки пшеницы по республике.

Более 500 тысяч тонн зерна от элеваторов и хлебоприемных предприятий региона направлено в Алматинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Мангыстаускую, Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области.

К слову, как отмечают в областном управлении сельского хозяйства, несмотря на пандемию и введение режима чрезвычайного положения в стране земледельцы области смогли организовать своевременный посев, что является залогом богатого урожая.

Валовой сбор зерна составил 5,2 млн. тонн при средней урожайности 11,8 ц/га, что выше прошлогодних показателей. В прошлом году намолочено 4,5 млн. тонн при урожайности 10,1 ц/га. При этом, качество зерна урожая текущего года на порядок выше качественных показателей прошлых лет. Так, пшеница 1, 2 и 3 класса составляет 92% от всего валового сбора зерна по области, - отметил заместитель руководителя ведомства Ербол Жусупбеков.

В приемке зерна нового урожая всего по области приняли участие 65 хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения 4,2 млн. тонн.

Напомним, что Акмолинская область, по праву считается аграрным регионом, производящим порядка 25% зерна республики и имеющий самый большой уборочный клин в стране - 4,9 млн. га.

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