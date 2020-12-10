Отец обезглавил двоих детей и заставлял других смотреть на них

Ему грозит до 57 лет тюрьмы.

Американец из штата Калифорния обезглавил двух своих детей и держал их трупы дома в течение пяти дней, сообщает zakon.kz.

По информации Los Angeles Times, 34-летний Морис Джуэл Тейлор-старший обезглавил своего сына и дочь - 12-летнего Мориса и 13-летнего Малиаке. Их тела он показывал младшим сыновьям восьми и девяти лет. Мальчиков он при этом запирал в их комнатах без еды.

Согласно данным прокуроров, о трагедии стало известно после того, как дом посетили спасатели.

Они прибыли на место по вызову клиентов Тейлора.

Клиенты, которые посещали с ним занятия по Zoom, звонили в органы власти после того, как он перестал с ними общаться. Они были обеспокоены тем, что в доме произошла утечка газа, и попросили проверить семью, - говорится в статье.

Стоит отметить, что мать детей все время находилась в доме. Но она не является подозреваемой в расправе.

Ему грозит до 57 лет тюрьмы. В настоящий момент он находится под стражей.

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