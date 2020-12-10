Антикоррупционный форум состоялся в Шымкенте

В рамках форума были обсуждены вопросы взаимодействия общества с госорганами, формирования в обществе непринятия коррупции, а также реализуемые проекты и новые подходы в противодействии коррупции.

В международный день противодействия коррупции в Шымкенте прошел форум: "Формирование антикоррупционной культуры в обществе: связь с общественностью".

Мероприятие было организовано территориальным Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции на площадке "Antikor ortalyǵy".

На форуме приняли участие аким мегаполиса М.Айтенов, руководитель Департамента А.Жұмағали, общественные деятели -члены информационно-просветительского штаба М.Байгут и Ш.Мырзахметов, представители специальной мониторинговой группы, средств массовой информации, неправительственных организаций, "Шымкент – Адалдык аланы" и госорганов.

В рамках форума были обсуждены вопросы взаимодействия общества с госорганами, формирования в обществе непринятия коррупции, а также реализуемые проекты и новые подходы в противодействии коррупции.

В приветственной речи аким мегаполиса М.Айтенов поздравил присутствующих с праздником и поблагодарил их за вклад в реализации антикоррупционной политики. Он также остановился на вопросах открытости и доступности госорганов, автоматизации госуслуг, а также поделился мнениями о взаимодействии гражданского общества с местными исполнительными органами.

В свою очередь, руководитель Антикоррупционной службы Шымкента А. Жумагали отметил важную роль общества и средств массовой информации в формировании общества без коррупции.

Чрезвычайно важно участие гражданского общества, как важнейшего партнера в борьбе с данным негативным явлением. Наша главная цель – создать условия, при которых общество и в целом вся жизнь наших граждан должны быть свободны от коррупции. В первую очередь, необходимо воспитывать иммунитет нетерпимости к коррупции в семье, что позволит создать условия для предупреждения любых проявлений нечестности. Концептуальной основой в противодействии коррупции должна стать идеология добропорядочности, – отметил Асхат Жұмағали.

В ходе форума были награждены победители конкурсов "Парасатты отбасы", лучших видеороликов и рисунков, а также представители СМИ и общественности, внесшие вклад в деле противодействия коррупции.

В завершение мероприятия участники выразили благодарность за организацию антикоррупционного форума и готовность к реализации антикоррупционных инициатив.

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