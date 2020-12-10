90-летние легендарного Турксиба отметили в ҚТЖ

Высокую значимость Турксиба в развитии экономики независимого Казахстана отметил председатель Правления АО "НК "ҚТЖ" Сауат Мынбаев.

Туркестано-Сибирская магистраль, построенная 90 лет назад, стала началом новой жизни для степных просторов Казахстана. Ввод в эксплуатацию более 1,4 тысяч км магистрали способствовал активному экономическому развитию, строительству городов и промышленных объектов.

Прошло уже 90 лет, но Турксиб и сегодня продолжает успешно работать на экономику не только Казахстана, но и всех республик Средней Азии, соединяя их в единый Шелковый путь, - отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

Высокую значимость Турксиба в развитии экономики независимого Казахстана отметил председатель Правления АО "НК "ҚТЖ" Сауат Мынбаев.

Новая история стальной магистрали стала достойным продолжением Турксиба. За годы независимости построены новые железные дороги протяженностью 2,5 тысячи км, - подчеркнул Сауат Мынбаев.

Тогда тысячи людей, пришедших на строительство дороги, обучились грамоте, приобрели технические специальности путейцев, машинистов, механиков, связистов. Многие в итоге стали родоначальниками целых династий железнодорожников.

Учитывая огромную роль магистрали в развитии независимого Казахстана и железнодорожной отрасли, весь 2020 год проходит под лозунгом "Турксибу – 90".

Несмотря на пандемию, железнодорожники достойно отметили юбилей насыщенной программой мероприятий.

Были проведены виртуальная выставка с использованием уникальных архивных фотографий "Что такое Турксиб?", конкурс детских рисунков "Турксиб глазами детей", фотоконкурсы, интеллектуальные викторины, спортивные мероприятия, а также презентация спецпроекта "Турксиб 90 лет".

Знаковым событием юбилейного года стало переименование станции Луговая в Турксиб.

Также в честь празднования 90-летия легендарной стройки АО "НК "Қазақстан темір жолы" выпустило нагрудный знак "ТҮРКСІБ 90". Им награждены порядка 1000 человек, в числе которых ветераны и специалисты отрасли.

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