Ученые нашли средство, снижающее риск смерти у женщин при коронавирусе

Специалисты проанализировали данные 6256 пациентов, из которых 2333 принимали метморфин.

Исследование ученых из Медицинской школы Университета Миннесоты определило средство, которое может снизить риск летального исхода при коронавирусе у женщин, передает zakon.kz со ссылкой на Lancet.

Специалисты проанализировали данные 6256 пациентов, из которых 2333 принимали метморфин.

В результате у людей, ранее не принимавших препарат, смертность при госпитализации составила 20,2 процента, в то время как в другой группе скончались 16,9 процента пациентов.

Кроме того, у женщин, принимавших метморфин до госпитализации, риск смерти оказался на 21-24 процента ниже, чем у мужчин.

Метформин повышает уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10, снижая при этом воспалительные маркеры фактора некроза опухоли (ФНО) и цитокина ИЛ-6 у людей с диабетом или без него, - значится в исследовании.

Ученые считают, что результаты их наблюдений могут помочь в выработке более эффективных методик лечения COVID-19.

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