В Шымкенте охранник прострелил себе лоб. За его жизнь борются врачи

Отмечается, что у пострадавшего не было причин для самоубийства.

В Шымкенте сотрудник частного охранного агентства пустил себе пулю в лоб. Около 3 часов ночи в служебном автомобиле Шукуржан Кыдыров нажал на курок травматического пистолета и получил тяжелую травму головы, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, инцидент произошел на одной из центральных улиц Шымкента. Двое охранников сидели в служебной машине. Один спал, а у другого в руках был травматический пистолет. Внезапно раздался выстрел. Проснувшийся сотрудник был в шоке от случившегося. Рядом умирал его напарник.

Пуля попала в лоб охраннику. После нескольких часов операции врачи спали ему жизнь. Тяжело раненный секьюрити сейчас находится в реанимации в беcсознательном состоянии.

Место ранения - лоб. Одна пуля извлечена. Пациент потерял много крови после операции. Так как у этого человека был выстрел в лоб, он возможно останется инвалидом, - сообщил нейрохирург Бабур Юсупов.

В охранном агентстве "Патруль", где работал Шукуржан Кыдыров не верят в случившееся. Говорят, у парня, который не пьет, не употребляет наркотики и ведет здоровый образ жизни, не было причин для самоубийства. Весь коллектив агентства готов оказать помощь пострадавшему коллеге.

Никаких подозрений он у нас не вызывал. Мы не замечали ничего подозрительного в поведении или его характере. Мы непременно окажем материальную помощь, - сказал директор охранного агентства Алмас Батырбеков.

Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Травматическое оружие Шукуржана отправлено на экспертизу. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Дома охранника ждут родители и беременная супруга.

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