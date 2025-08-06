Серьезное ДТП на Медеу: врачи борются за жизнь велосипедиста
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в 08:20 в Медеуском районе.
"Водитель Toyota Camry, поворачивая налево, допустил наезд на велосипедиста", – подчеркивают стражи порядка.
Также сказано, что в настоящее время ведется следствие.
Обстоятельства аварии предстоит установить.
Тем временем в пресс-службе Управления здравоохранения города добавили, что пациент поступил в Центральную городскую клиническую больницу с тяжелой сочетанной травмой.
"Проведено экстренное оперативное вмешательство. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации, состояние тяжелое", – говорится в заявлении медиков.
3 августа на 243-м километре автодороги Астана – Петропавловск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Elantra и ВАЗ-2107. В результате столкновения водитель и два пассажира ВАЗ-2107 погибли на месте. Водитель и четверо пассажиров иномарки с различными травмами были доставлены в больницу.