Названы лучшие и худшие продукты для здоровья мозга

Исследования показывают, что плохое питание может вызвать потерю ключевых структурных и функциональных элементов мозга.

Легко увидеть связь между нездоровой диетой и увеличивающейся талией. Связь между едой и здоровьем мозга может быть труднее понять. Но эксперты соглашаются, правильное питание важно для здоровья мозга, сообщает zakon.kz со ссылкой на MedikForum.

Из всех органов нашего тела мозг наиболее легко повредить неправильное питание , - сказала д-р Лиза Москони, директор организации Women’s Brain Initiative и доцент кафедры неврологии и радиологии Weill Cornell Medicine and Нью-Йоркская пресвитерианская больница.

Москони, который написал книги о науке о питании и мозге, сказал, что многие люди имеют неправильные представления о том, что такое "правильная еда". Одно из самых больших заблуждений, которое она слышала в последнее время, - это идея о том, что диета с очень высоким содержанием жиров каким-то образом полезна для мозга.

По словам доктора Кристин Яффе, профессора психиатрии, неврологии и эпидемиологии, еще одна область, в которой людей вводят в заблуждение, - это пищевые добавки. По ее словам, витаминные добавки , похоже, не улучшают здоровье мозга, за исключением случаев, когда кому-то не хватает определенного питательного вещества.

Точно так же много внимания привлекли добавки, содержащие омега-3 жирные кислоты и рыбий жир. Но, хотя они могут помочь некоторым пациентам с сердечными заболеваниями по назначению врача, исследования не подтвердили пользу для здоровья мозга.

Москони выделила некоторые питательные вещества - антиоксиданты, такие как витамин C, витамин E и бета-каротин, а также противовоспалительные витамины B и жирные кислоты омега-3, которые, по ее словам, важны для здоровья нейронов.

Но ни Яффе, ни Москони не любят выделять что-то как идеальную пищу для мозга.

Я не верю в "суперпродукты" или в то, что какая-то одна пища или группа продуктов являются ключом к здоровью мозга, - сказал Москони. И не то, чтобы с черникой что-то не так, сказал Яффе, но "вы бы не хотели думать: "Если бы ели только чернику, и все.

Вредные продукты для мозга

По словам Москони, также важно думать о продуктах, потенциально вредных для здоровья мозга. По ее словам, насыщенные жиры, особенно из животных источников, связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования также показывают, что это увеличивает риск когнитивных проблем.

Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость - эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге, - сказал Москони.

И эффекты не обязательно временные. Исследования показывают, что плохое питание может вызвать потерю ключевых структурных и функциональных элементов мозга, сказала она, наряду с "более высокой уязвимостью к старению мозга и деменции".

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