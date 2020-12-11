В окрестностях Алматы произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 79 км на северо-восток от Алматы.

11 декабря 2020 года в 4:05 Алматинского времени в окрестностях города зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 79 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Энергетический класс землетрясения 9.0.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 43.54° с.ш. 77.77° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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