В окрестностях Алматы произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен в 79 км на северо-восток от Алматы.
Фото : 24kz11 декабря 2020, 08:34
11 декабря 2020 года в 4:05 Алматинского времени в окрестностях города зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 79 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 9.0.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 43.54° с.ш. 77.77° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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