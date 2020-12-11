Заставил меня смеяться - автор песни Roses о ремиксе Иманбека

Это была совершенно другая интерпретация песни.

Рэпер SAINt JHN, автор оригинальной песни "Roses" рассказал о том, что почувствовал, когда впервые услышал ремикс Иманбека Зейкенова, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

По его словам, существует несколько ремиксов песни. Однако вариант Иманбека "заставил его смеяться".

Это была совершенно другая интерпретация песни. Он сделал ее такой, что она вызывала у вас улыбку и заставляла танцевать, - признался он.

Он также рассказал, что начал сотрудничество с Канье Уэстом.

Он написал мне однажды: "Я только что прослушал Roses 20 раз подряд". Потом мы поговорили по видеозвонку. Он пригласил меня в Вайоминг, где я показал ему все свои композиции, - рассказал рэпер.

Ремикс Иманбека на песню Roses возглавила список лучших танцевальных композиций года по версии Billboard.

В конце ноября стало известно, что ремикс был номинирован на премию "Грэмми". Вручение статуэток пройдет 31 января.

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