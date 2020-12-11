Всех школьников Нур-Султана могут перевести на дистанционку

20 школ уже перевели на дистанционное обучение.

Всех школьников Нур-Султана могут перевести на дистанционную учебу. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Жанна Пралиева, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с тем, что ежедневно продолжается регистрация случаев заболевания среди школьников и преподавателей, рассматривается вопрос перехода на дистанционную форму обучения школ независимо от форм собственности. По состоянию на 10-12 декабря постановлениями главных государственных санитарных врачей районных управлений был приостановлен учебный процесс в 20 школах города. Они были переведены на онлайн-режим на 14 дней, - сообщила Жанна Пралиева на брифинге в акимате.

Она отметила, что всего с начала учебного года в городе заболели 224 школьника, 179 на дистанционном режиме.

В городе также находятся иногородние школьники, таких 15 детей. Всего 590 контактных по школам были обследованы, и в восьми случаях по контакту заболели восемь школьников и один преподаватель, - добавила главный санврач города.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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