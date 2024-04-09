Школьников Атырау перевели на дистанционку из-за паводков

В Атырау 10 апреля из-за паводков всех школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz

"Решением педагогического совета городского отдела образования 10 апреля все школы города Атырау переходят на онлайн-формат обучения", – заявили в оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Ранее в правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационные центры из-за сложной паводковой ситуации. Учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 130 казахстанских школах, где обучаются 115 тыс. учеников. Подробнее можно прочитать тут.



