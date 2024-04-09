Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьников Атырау перевели на дистанционку из-за паводков

Школьники в Атырау перевели на дистанционку из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 21:32 Фото: Zakon.kz
В Атырау 10 апреля из-за паводков всех школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz

"Решением педагогического совета городского отдела образования 10 апреля все школы города Атырау переходят на онлайн-формат обучения", – заявили в оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. 

Ранее в правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещенными в эвакуационные центры из-за сложной паводковой ситуации. Учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 130 казахстанских школах, где обучаются 115 тыс. учеников. Подробнее можно прочитать тут


Читайте также

Цены на первичное жилье упали в Астане
Цены на первичное жилье упали в Астане
паводки в Казахстане
В шести областях Казахстана перекрыли дороги из-за паводков
Снегопад и ливень ожидаются на востоке и западе Казахстана
Снегопад и ливень ожидаются на востоке и западе Казахстана
Диана Абдуллаева
Атырау Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
Годунова, КТЖ, должность
Наталья Годунова получила должность в КТЖ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: