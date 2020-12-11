Горячие новости
Читайте также

Очередные холодные выходные ждут казахстанцев 

Изменений в температурном режиме Казахстана не ожидается.

Фото : sevkavportal.ru11 декабря 2020, 11:44

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на выходные, сообщает zakon.kz.

С отрогом Сибирского антициклона существенных изменений в температурном режиме Казахстана не ожидается. В северной половине пройдет небольшой снег. Местами ожидается туман, усилением ветра с низовой метелью, - сообщили в ведомстве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты