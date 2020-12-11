Очередные холодные выходные ждут казахстанцев
Изменений в температурном режиме Казахстана не ожидается.
Фото : sevkavportal.ru11 декабря 2020, 11:44
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на выходные, сообщает zakon.kz.
С отрогом Сибирского антициклона существенных изменений в температурном режиме Казахстана не ожидается. В северной половине пройдет небольшой снег. Местами ожидается туман, усилением ветра с низовой метелью, - сообщили в ведомстве.
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