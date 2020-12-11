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Актер "Пятого элемента" и "Темного рыцаря" скончался от COVID-19

Он работал над новым фильмом.

Фото : Variety11 декабря 2020, 12:16

Актер Томми Тайни Листер, известный по клипам 50 Cent, Sublime, Ice Cube, Chamillionaire и Young Bleed, а также сыгравший в популярных голливудских фильмах, ушел из жизни в возрасте 63 года, передает zakon.kz.

Менеджер актера Синди Коуэн в интервью Variety рассказал, что его обнаружили в своей квартире в Марина-дель-Рей, Калифорния, после того, как в последние дни у него появились симптомы COVID-19. По словам Коуэн, Томми работал над фильмом и был вынужден отменить съемки из-за болезни.

Листер боролся с Халком Хоганом во Всемирной федерации рестлинга после того, как выступил в роли Зевса в фильме 1989 года "Без ограничений". Позже он участвовал в чемпионате мира по борьбе, где его называли Z-Gangsta.

Наиболее запоминающиеся роли Томми сыграл в следующих фильмах:

"Полицейский из Беверли Хиллс 2", 1987 – Орвис
"Универсальный солдат", 1992 – GR55
"Пятница", 1995 – Дибо
"Пятый элемент", 1997 – Президент Галактики
"Никки Дьявол-младший", 2000 – Кассиус
"Темный рыцарь", 2008 – Заключенный
"Зверополис", 2016 – Финник (маленький помощник лиса Ника Уайлда)


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