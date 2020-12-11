Врачи предсказали еще одну эпидемию после коронавируса
Флюорографию нужно делать раз в год.
Фото : chita.ru11 декабря 2020, 13:21
В 2021 году в мире произойдет эпидемия туберкулеза, сообщает zakon.kz.
С таким прогнозом выступил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев в интервью изданию "Чита.Ру".
По его словам, пандемия коронавируса оказывает прямое воздействие на эпидситуацию по туберкулезу.
Ожидается рост больных туберкулезом за счет людей, которые вовремя не прошли диспансеризацию и не сделали флюорографию. Вторая категория — люди, которые перенесли коронавирус. У них в легких идут фиброзные изменения. В пораженные легкие возбудителю туберкулеза гораздо легче внедриться, - уточнил врач.
Он отметил, что ожидается рост заболеваемости и смертности от туберкулеза на 20%.
Нужно сейчас к этой эпидемии готовиться, - добавил фтизиатр.
Врач сказал, что необходимо исключать переохлаждение.
Это мощный фактор, который способствует программированию инфекционных заболеваний, в том числе туберкулёза. Отказаться от вредных привычек — курение и алкоголь. Правильное и полноценное питание. Часто иммунитет снижается на фоне того, что человек недоедает. Нельзя сидеть на голодных диетах, это влияет на иммунитет. Занятия спортом. Легкие тренируются при умеренной физической нагрузке, - заключил Фадеев.
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