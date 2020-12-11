Вокруг Петропавловска уберут блокпосты

Смягчение карантина – не повод расслабляться - аким.

С 14 декабря в Петропавловске ослабят режим карантина, сообщает zakon.kz.

По информации Sputnik Казахстан, уберут блокпосты вокруг города, в выходные дни будет работать общественный транспорт, возобновится внутриобластное автобусное сообщение, откроются библиотеки, музеи и театры.

По словам акима Северо-Казахстанской области, усиление карантина оказало положительный эффект.

ТРЦ и непродовольственные магазины площадью более 500 квадратных метров будут работать с 10 утра до 22 часов, но с приостановкой деятельности в воскресенье. Продуктовые магазины будут работать до 24 часов, в том числе и супермаркетам при торговых центрах. График работы непродовольственных магазинов менее 500 квадратных метров - с 8 до 22 часов. Режим работы крытых рынков - с 9 до 20 часов. В воскресенье крытые рынки будут закрыты. Рынки на открытом воздухе могут работать без ограничений, - отметил Кумар Аксакалов.

Он добавил, что режим локдауна в выходные и праздничные дни также снимается с салонов красоты.

Гостиницы и объекты туризма должны быть заполнены на 80%. При этом туристические объекты не будут работать в воскресенье. Фитнес и тренажерные залы, бассейны, спортивные объекты, детские образовательные учреждения смогут работать и в субботу, - уточнил аким.

Аксакалов особо подчеркнул, что ситуация непростая.

Мы снимаем ограничения, но не ответственность. Я очень прошу всех и каждого, отметить декабрьские праздники в узком семейном кругу, - заключил глава региона.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!