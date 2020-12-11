"Самрук-Казына" преобразовывают в инвестхолдинг

С 2021 года Фонд начнет активно инвестировать.

Совет директоров АО "ФНБ "Самрук-Қазына" утвердил План развития Фонда на 2021-2025 годы. Об этом в ходе брифинга сообщила Управляющий директор по стратегическому развитию АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ляззат Боранкулова.

Напомним, 13 ноября глава Фонда Ахметжан Есимов представил Совету по управлению Фондом под председательством Первого Президента – Елбасы Концепцию преобразования Фонда в инвестиционный холдинг. В рамках Концепции Фонд определил ключевые цели в обновленной Стратегии развития Фонда до 2028 года. Главная из них –переход Фонда "Самрук-Қазына" в среднесрочной перспективе к новому формату работы в качестве инвестхолдинга по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния.

Так, по словам Л. Боранкуловой основными задачами Плана развития Фонда на ближайшие пять лет будут обеспечение финансовой устойчивости и стабильности, поддержание достаточного уровня ликвидности корпоративного центра и портфельных компаний Фонда.

Боранкулова отметила, что в 2021 году Фонд начинает активное преобразование Фонда в инвестиционный холдинг. Для обеспечения роста нового портфеля Фонд продолжит работу по формированию Фонда будущих поколений, а также приступит к осуществлению прямых инвестиций на принципах со-инвестирования.

По ее словам, это позволит начать наращивание коммерческих активов в портфеле Фонда. Таким образом, Фонд сосредоточится на продолжении оптимизации и реструктуризации портфеля с полным переходом к активному управлению инвестиционным портфелем Фонда к 2024 году.

Боранкулова отметила, что уже с 2021 года Фонд начнет активно инвестировать. На данный момент, Фонд определил 12 приоритетных отраслей, среди которых информационные технологии, инфраструктурное строительство, зеленая энергетика, химическая промышленность, здравоохранение, машиностроение, логистика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, научные разработки и так далее. Этот список не является исчерпывающим и будет обновляться ежегодно при изменении глобальных и региональных тенденций и изменений рынков.

По словам Л. Боранкуловой, глобальный кризис повлиял на финансовые показатели группы Фонда. Тем не менее, "Самрук-Қазына" ожидает завершить 2020 год с фактическими значениями намного превышающими первоначальные планы.

Несмотря на сложившиеся внешние факторы, в 2021 году ключевые стратегические КПД группы компаний улучшаются в сравнении с оценкой текущего года. Стоимость чистых активов Фонда в 2021 году возрастет на 653 млрд тенге и составит 14 трлн тенге. Среднегодовой темп роста за последние 6 лет равен 8,2%, за последние 10 лет - 9,1%. Ожидаемый рост превышает цели стратегии, которые были утверждены на уровне 8%, - сказала Боранкулова.

Ожидается также, что чистая стоимость активов Фонда увеличится к 2025 году на 6,9 трлн тенге и составит 21 трлн.тенге, а показатель чистого дохода Фонда в 2021 году достигнет уровня 523 млрд.тенге, что выше оценки текущего года на 22%. В течение последующих 4 лет ожидается достижение чистого дохода в общей сумме 6,2 трлн.тенге. Показатель эффективности задействованного капитала планируется на уровне 4,7%, с улучшением к 2025 году до уровня 9,1%.

Таким образом, утвержденный Советом директоров План развития в полной мере соответствует и поддерживает реализацию стратегии развития Фонда до 2028 года. Кроме того, группа Фонда в 2021 году продолжит системную работу, начатую в начале текущего года по контролю над уровнем расходов и капитальных вложений.

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