Выделенные на оформление деньги потратили на борьбу с коронавирусом.

Алматы не будут украшать к Новому году. Деньги, выделенные на оформление вернули в бюджет, передает zakon.kz.

В целях реализации дополнительных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции основные бюджетные средства, выделенные на проведение в 2020 году культурных мероприятий и новогоднее оформление города, были возвращены в местный бюджет и направлены на борьбу с эпидемией, - говорится в ответе акимата Алматы на запрос.

В связи с этим, на проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года, а также установку елок и художественное оформление улиц деньги не выделялись.

Айтурган Азимжанова

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