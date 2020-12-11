Холдинг "Байтерек": стратегический подход к HR

Холдинг "Байтерек" - является ключевым государственным институтом развития страны.

Кадровая политика любой организации является одной из составляющих ее имиджа. А в национальных компаниях грамотная система управления персоналом особенно важна, так как работа сотрудников отражается на развитии экономики страны. Например, в группе компаний Национального управляющего холдинга "Байтерек" проводят единую кадровую политику, которая позволила сформировать свой устойчивый профессиональный конкурентоспособный человеческий капитал.

Более подробно об этом в интервью zakon.kz рассказал Управляющий директор Холдинга Арман Шамшин.

- Арман Нуржанович, практика единой кадровой политики является международной и наиболее приемлемой для материнских компаний. Расскажите, пожалуйста, как это дело обстоит в холдинге "Байтерек"?

- Во-первых, я хочу отметить, что холдинг "Байтерек" - является ключевым государственным институтом развития страны, деятельность которой клиентоориентирована. То есть у нас два больших блока работы – поддержка отечественного бизнеса и обеспечение финансовой доступности жилья. Поэтому работа сотрудников Холдинга и дочерних организаций непосредственно влияет на развитие этих отраслей экономики. В этой связи подбору кадров мы уделяем огромное внимание.

И здесь мы опираемся на Единую кадровую политику, разработанную нами и направленную на обеспечение формирования устойчивого человеческого капитала, как одного из конкурентных преимуществ Холдинга и дочерних организаций. Взаимодействие с персоналом в нашей компании основано на нескольких важных принципах: честность и открытость по отношению к сотрудникам, возможность диалога между специалистами всех уровней и грамотная система мотивации. Мы придерживаемся стратегического подхода к HR, развития корпоративной культуры, усиления внутренних коммуникаций, автоматизации процессов и аналитики, сокращения рутины в работе.

- Каким образом Вы реализуете эти направления на практике?

- Наш департамент управления человеческими ресурсами постоянно организовывает обучение персонала, в том числе в системе международной сертификации. Как я уже отмечал, для нас очень важно, чтобы каждый сотрудник был удовлетворен работой и проявлял заинтересованность, вовлеченность в рабочий процесс. На днях мы провели исследование и выяснили, что в 2020 году общий показатель уровня вовлеченности сотрудников Холдинга и дочерних организаций составил 80%. Это неплохой показатель для нас.

Кроме того, мы упростили кадровое делопроизводство. Сейчас оно автоматизировано в программах 1С "Зарплата и управление персоналом", и SimBASE, что позволяет вовремя и качественно вести работу с персоналом. Благодаря этой системе мы легко и безболезненно перешли на удаленный режим работы во время строгого карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Мы назначаем сотрудников на ключевые позиции из числа работников, прошедших отбор в Единый кадровый резерв и Президентский молодежный кадровый резерв.

- Что такое Единый кадровый резерв и какой отбор проходит работник, чтобы попасть в него?

- Идея была такая - сотрудники, вошедшие в Единый кадровый резерв холдинга "Байтерек", смогли бы участвовать в конкурсе на занятие вакантной должности в группе компаний без дополнительных отборочных процедур.

Единый кадровый резерв направлен на профессиональный рост сотрудников внутри Холдинга, которые знакомы со структурой, принципами работы и бизнес-процессами компании, обладают необходимыми компетенциями, готовы расти по карьерной лестнице. Он действует уже третий год. Впервые мы провели отбор в 2018 году.

Единый кадровый резерв разделен на три группы. Это ТОП-20 – готовые к назначению на руководящие должности Холдинга и дочерних организаций, ТОП-50 – готовые к назначению на руководящие должности дочерних организаций и ТОП-100 – готовые к назначению на должности руководителей структурных подразделений Холдинга и дочерних организаций. Сейчас в Едином кадровом резерве состоят 87 человек. В период с 2018 по 2020 годы на вышестоящие должности были переведены 18 человек.

Кандидатов в Единый кадровый резерв отбирают независимые консультанты совместно с работниками департамента управления человеческими ресурсами нашего Холдинга. Чтобы попасть в кадровый резерв, работнику нужно пройти тесты на определение числовых и вербальных способностей, психологические опросники. Также в числе испытаний - деловые игры, решение кейсовых задач, интервью по компетенциям и ряд других практических заданий.

По итогам всех этапов наиболее успешные кандидаты зачисляются в Единый кадровый резерв, и в момент появления вакансий назначаются без прохождения дополнительных этапов отбора.

- Сотрудники Холдинга принимали участие в Президентском молодежном кадровом резерве?

- Да, конечно. Хочу отметить, что Президентский молодежный кадровый резерв – это стратегически важная инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которая формирует новую команду эффективных менеджеров и выстраивает систему действенных социальных лифтов для нового поколения страны. В начале года в ТОП-300 вошли 13 представителей холдинга "Байтерек" и дочерних организаций. Это доказывает, что у нас работают высокопрофессиональные специалисты. Мы ценим наших сотрудников и предпринимаем все попытки развивать внутренние ресурсы, в том числе создаем условия развития молодым кадрам. Средний возраст наших работников составляет 36 лет.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил объединить крупных два холдинга страны – "Байтерек" и "КазАгро". Какая работа ведется в Холдинге?

- Да, в соответствие с Посланием Главы государства планируется объединение двух крупных национальных холдингов. Сейчас ведутся работы по разработке новой организационной структуры единого института развития, в том числе оптимизации штатной численности.

Напомню, что холдинг "Байтерек" уже трансформировал свой жилищный блок. В частности, две "дочки" Холдинга - Байтерек девелопмент и Фонд гарантирования жилищного строительства - присоединены к Казахстанской Ипотечной Компании. За счет этого исключены дублирующие функции, общие административные расходы сокращены на 40%. Штатная численность по этим трем "дочкам" сокращена на 32% или 101 единицу, в том числе управленческое звено.

- Спасибо за интервью!

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