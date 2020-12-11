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Врачи предупредили о ложной аллергии на мандарины и шоколад

На самом деле чаще это дерматит.

Фото : i.pinimg.com11 декабря 2020, 16:40

Высыпания на коже и зуд, появляющиеся из-за употребления мандаринов и шоколада, не являются аллергическими реакциями, сообщает zakon.kz.

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, эти симптомы лишь изредка сигнализируют о настоящей пищевой аллергии.

На самом деле чаще всего это дерматит, который возникает из-за переизбытка гистамина.

Он есть в шоколаде, какао, всех остальных бобовых — зеленом горошке, арахисе, сыре тофу, нуте, фасоли, сое, а также в кофе, - отметил в беседе с ridus.ru иммунолог.

Стоит отметить, что норма употребления этих продуктов у каждого индивидуальна.

Псевдоаллергии также могут быть спровоцированы употреблением клубники и земляники, в том числе в виде варенья, джема, компота и морса, а также всех цитрусовых — мандаринов, апельсинов, грейпфрутов. Именно поэтому и у взрослых, и у детей часто появляется сыпь после поедания мандаринов, - добавил врач.

У некоторых чувствительных людей может произойти реакция даже на белокочанную капусту.

Истинная аллергия на продукты у людей тоже встречается, но это явление гораздо более редкое.

Кожные реакции в новогодние праздники связаны с сильным нарушением обычной диеты и перееданием, — пояснил Болибок.


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