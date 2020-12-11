Насколько льготное кредитование важно для развития сельского хозяйства Казахстана?

Главными кредиторами казахстанских сельхозпроизводителей остаются госинституты развития.

В 2019 году кредитный портфель АО "Аграрная кредитная корпорация", дочерней структуры АО "НУХ "КазАгро", вырос на 37%, а инвестиции в основной капитал сельского хозяйства – на 41%. Об этом zakon.kz сообщил экономический обозреватель Сергей Домнин.

При этом "вал" по инвестициям в основной капитал – около 500 млрд, а прирост портфеля АКК примерно 100 млрд. Это говорит о том, что роль финансового института заметная, ощутимая, – подчеркнул Сергей Домнин.

Экономический обозреватель отметил, что главными кредиторами казахстанских сельхозпроизводителей остаются госинституты развития. Предприятия отрасли, получающие льготные госкредиты, нужно ориентировать на то, что взамен они будут производить конкурентоспособную продукцию и выходить с ней на экспорт, считает Домнин.

По данным Ranking.kz, инвестиции в сельское хозяйство последние 5 лет растут в среднем на 26,8% в год. Важную роль в активизации инвестактивности в отрасли, пишет портал, сыграла Аграрная кредитная корпорация. В 2020 году она профинансировала 48 инвестпроектов на 41,6 млрд тенге, а по итогам 2019-го – 117 проектов на 53 млрд тенге. Все это сказывается на повышении продбезопасности Казахстана.

Домнин отмечает, что к сентябрю 2020 года обеспеченность страны по 18 группам продуктов питания находилась в "зеленой" зоне.

Увеличилась доля собственного производства по 12 группам. По остальным мы видим отсутствие прогресса, либо ухудшение. Например, улучшились позиции производителей круп, кисломолочной продукции, рыбных продуктов, – говорит он.

Однако статистика, говорит Домнин, не учитывает качество и номенклатуру предлагаемых товаров. Зафиксированное по данным статистики сокращение доли товарных групп из "зеленой" зоны в какой-то мере отражает расширившийся ассортимент продукции.

В отчете Аграрной кредитной корпорации за 2019 год говорится, что обеспеченность Казахстана мясом превышает 85%. По красному мясу, например, говядине, импорт не превышает 5% и используют завозное мясо только в мясоперерабатывающей промышленности.

Важность АКК для отрасли отмечают в агентстве Fitch, которое еще весной повысило рейтинги компании до "ВВВ-" со стабильным прогнозом. Улучшение рейтингов там связали с важной миссией, "осуществляемой АКК в стратегически значимом секторе экономики". По мнению агентства, после консолидации активов "КазАгро" АКК стала доминирующим источником доступного кредитования для сельхозпроизводителей.

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