Хозяин кафе насильно держал 80 гостей в Семее 

В кафе проходил "Кудалык".

В Семее продолжаются рейдовые проверки объектов общепита на соблюдение постановления главного санитарного врача области, сообщает zakon.kz.

В состав мобильной группы входят представители местной исполнительной власти, правоохранительных органов и управления санитарно-эпидемиологического контроля.

В ходе очередного рейда было выявлено нарушение в кафе "Ваниль", где проходило семейное торжество. Открыть дверь администрация отказалась. В эмоциональной беседе с правоохранителями владелец заведения заявил, что это его частная собственность. По его словам, он просто ужинал с родственниками. Однако в само здание представителей мобильной группы не пустили. "Накрыть" торжество удалось лишь спустя час, когда из здания кафе стали выходить гости.

Как оказалось, здесь, вопреки действующему запрету, шел "Кудалык".

Здесь было около 80-90 человек, и хозяин этого кафе насильно держал гостей. Наблюдал за правоохранительными органами и мобильной группой. Наша цель – борьба с пандемией. А потому соблюдение постановления главного санитарного врача области общие для всех нас. Сейчас такое время, что свой бизнес люди должны подстраивать под действующие ограничительные меры, – говорит руководитель проектного офиса "Шығыс – Адалдық алаңы" Маржан Бахыт.

За грубое нарушение введенных норм, владельца заведения ждет штраф в размере 1600 месячных расчетных показателей. По статье 425 административного кодекса на владельца заведения и органиазтора составлен материал, также владелец заведения понесет ответственность по статье 131 Уголовного кодекса РК.

Всего с начала октября мобильными группами было выявлено 236 нарушений, к ответственности привлечен 131 человек.

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