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Лукашенко о выборах в Казахстане: Мы будем болеть за вас

У нас был непростой високосный 2020 год.

Фото : 24tv.ua11 декабря 2020, 17:18

Александр Лукашенко пожелал Казахстану успехов в проведении выборов в Мажилис и маслихаты, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил президент Беларуси на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

У нас был непростой високосный 2020 год, непростым будет и 2021 год. Знаю, что в Казахстане год начнется с парламентских выборов. Мы хотели бы пожелать Казахстану успехов в проведении этой политической кампании. То, что она будет непростой, вы это видите и по Беларуси, и по другим странам, - отметил Лукашенко. - Поэтому мы будем болеть за вас, будем всячески поддерживать вас в создании стабильного, мощного, процветающего Казахстана.

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